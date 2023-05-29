شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة حمدي فتحي وموقفه من نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة حمدي فتحي لاعب الفريق مطمئنة، بعد شكواه من آلام فى العضلة الخلفية، موضحا أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد، المقرر لها 4 يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم بالجرى حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأجرى حمدي فتحي أشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة مطمئنة إلى حد كبير.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا التي تقام مساء غد على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.