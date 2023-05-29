شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 28 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة حمدي فتحي لاعب الفريق مطمئنة، بعد شكواه من آلام فى العضلة الخلفية، موضحا أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد، المقرر لها 4 يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم بالجرى حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بتأجيل التفكير في مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، والتركيز على حسم مباراة سيراميكا والتي تجمعهما غدا الاثنين والمؤجلة من الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري. وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة تأجيل التفكير في نهائي أفريقيا، من أجل الانتهاء من مباراة سيراميكا وتحقيق الفوز فيها لمواصلة تحقيق الانتصارات والابتعاد بفارق النقاط عن أقرب منافسيه على حصد لقب الدوري للموسم الحالي، فى ظل رغبته فى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري بعد الانتصار على إنبي وطلائع الجيش. مجلس الأهلي يستقبل أبطال أفريقيا للسلة بمطار القاهرة حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال فور وصولها مطار القاهرة قادمة من رواندا، عقب الفوز ببطولة أفريقيا للأندية«BAL3»، والتأهل لكأس العالم للأندية أبطال القارات. وكان فى مقدمة المستقبلين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ورافقه كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

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