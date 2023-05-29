شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفوز على المحلة 3-2 ويتأهل إلى دور الـ 16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق حرس الحدود فى الفوز على نظيره غزل المحلة 3-2، فى المباراة التي جمعتهما باستاد المكس بالإسكندرية، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تقدم حرس الحدود عن طريق محمود رمضان بن والي، وتعادل جبريل أوريك من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، ثم عاد وجيه عبد الحكيم ليتقدم مرة أخرى للحرس، ثم تعادل جبريل أوريك مرى أخرى للمحلة، وفي منتصف الشوط الثاني عاد وجيه عبد الحكيم ليتقدم لحرس الحدود.

ومن المنتظر، أن يواجه حرس الحدود نظيره المصري البورسعيدي في دور الـ 16 لكأس مصر.

وضم تشكيل المحلة كلاً من:

حراسة المرمى:أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد رضا، السيد الشبراوى، طارق سامى، مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد النادرى، كريم مصطفى، إبراهيم عايش.

الهجوم: حازم مرسى، تشارلز باسى، جبريل أوريك.

ويأتى على دكة البدلاء: هانى عادل، محمود الحضرى، خالد الاخميمى، عبد الرحمن عاطف، أحمد الشيخ، مصطفى أسامة، حميد ماو، محمود علاء، ومحمد جابر.