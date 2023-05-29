شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتراجع عن الانسحاب من مباراته أمام فيوتشر اعتراضا على قرار الحكم ويستكمل اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه بعدم استكمال المباراة أمام فيوتشر المقامة بينهما حاليا على استاد بتروسبورت، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

واعترض مسئولو نادى إنبى على هدف فيوتشر الذى أحرزه محمد رضا بوبو بداعى اصطدام الكرة بحكم اللقاء نادر قمر الدولة.

وعاد نادر قمر الدولة إلى "الفار" لمراجعة الكرة قبل أن يحتسب صحة الهدف بعد تعطل "الفار" لأكثر من 10 دقائق وبعدها رفض مسئولو النادى البترولى استكمال اللقاء.

وفي النهاية تراجع فريق إنبي عن الانسحاب وعاد إلى أرض الملعب واستكمل المباراة.

وبدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوط، خط الدفاع: مروان داود - أحمد كالوشا - خالد رضا - أحمد عيد، خط الوسط: عبد الرحمن عماد - مصطفى شكشك - سيف الخشاب - مودي ناصر - أحمد نادر حواش، خط الهجوم: كريم الطيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رضا السيد ومحمد حمدي وأحمد العجوز ومحمد حامد وأحمد يوسف وأحمد اوفا وأحمد صبيحة وإبراهيم جلال ورفيق كابو.

ودخل فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جنش، في خط الدفاع: محمد عبد السلام – محمود مرعي – سعد سمير،في خط الوسط: جوزيف جوناثان – كريم نيدفيد – مهند لاشين – محمد رضا – عمر كمال عبد الواحد – ناصر ماهر،في خط الهجوم : أحمد عاطف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود حمدي وعلي الفيل ومحمود شعبان وطارق طه والحاجي باري وأيمن الصفاقسي ومصطفى البدري وغنام محمد وعمر السعيد.

ووصل الفريقان لهذا الدور بسهولة كبيرة بعدما حسم فريق فيوتشر تأهله إلى دور الـ16، بعد الفوز على طلائع الأسطول برباعية مقابل هدف، ليواجه إنبي الذي تأهل بعد الفوز على لافيينا بنتيجة 3-0 في الدور 32 من البطولة.

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، وتتبقى مباراتان فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا ، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".