شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهاجم فيوتشر بـ كريم الطيب فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، تشكيل الفريق البترولى لمواجهة فيوتشر المقرر لها بعد قليل على استاد بتروسبورت في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: مروان داود - أحمد كالوشا - خالد رضا - أحمد عيد.

خط الوسط: عبد الرحمن عماد - مصطفى شكشك - سيف الخشاب - مودي ناصر - أحمد نادر حواش.

خط الهجوم: كريم الطيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رضا السيد ومحمد حمدي وأحمد العجوز ومحمد حامد وأحمد يوسف وأحمد اوفا وأحمد صبيحة وإبراهيم جلال ورفيق كابو.

ووصل الفريقان لهذا الدور بسهولة كبيرة بعدما حسم فريق فيوتشر تأهله إلى دور الـ16، بعد الفوز على طلائع الأسطول برباعية مقابل هدف، ليواجه إنبي الذي تأهل بعد الفوز على لافيينا بنتيجة 3-0 في الدور 32 من البطولة.

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا ، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".