شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتضن دورة ثلاثية لمنتخبات الكويت وبنين وكوت ديفوار في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتضن مصر دورة ودية تشارك فيها ثلاثة منتخبات، هي: بنين والكويت وكوت ديفوار، في يونيو المقبل، وديا، على هامش التوقف الدولي.

وكان مقررا أن ينضم منتخب سوريا لهذه الدورة، لكنه اعتذر عن عدم المشاركة واكتفى بودية وحيدة مع فيتنام بقيادة مدربه الحالي هيكتور كوبر الذي قاد مصر من قبل وتأهل بها لكأس العالم.

ويسعى اتحاد الكرة لتنظيم هذه الدورة الثلاثية، في ضوء العلاقات الوطيدة بين الاتحاد المصري والاتحادات المعنية بالدورة، لتسهيل إقامة وديات معها فيما بعد.

وستلعب هذه المنتخبات الدورة بالصف الثاني من اللاعبين، نظرا لارتباطها بمباريات رسمية في الأجندة الدولية ضمن التصفيات المؤهلة للبطولات القارية.

وكان هذا هو السبب في تراجع منتخب سوريا عن المشاركة في الدورة، لقناعة مدربه هيكتور كوبر بعدم الاستفادة الفنية من مواجهة الصف الثاني لهذه المنتخبات بدلا من الأول.