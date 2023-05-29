ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الموسم.. والمتأهلون للبطولات الأوروبية والهابطون.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - أسدل الستار على الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، بعد نهاية الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة.

وسقط مانشستر سيتى البطل أمام برينتفورد بهدف دون رد، واكتسح أرسنال ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 5-0، فيما تخطى مانشستر يونايتد منافسه فولهام بهدفين مقابل هدف.

بينما تعادل فريق ليفربول، مع نظيره ساوثهامبتون، بنتيجة 4-4، وحسم التعادل مواجهة تشيلسى مع نيوكاسل 1-1.

المتأهلون لدوري أبطال أوروبا:

مانشستر سيتى - أرسنال - مانشستر يونايتد - نيوكاسل.

المتأهلون للدوري الأوروبي:

ليفربول - برايتون.

المتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي:

أستون فيلا.

الهابطون لدورى الدرجة الأولى:

ليستر سيتى - ليدز يونايتد - وساوثهامبتون.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الموسم، كالتالى:

1 – مانشستر سيتي – 89 نقطة

2 – أرسنال – 84 نقطة

3 – مانشستر يونايتد – 75 نقطة

4 – نيوكاسل يونايتد – 71 نقطة

5 – ليفربول – 67 نقطة

6 – برايتون – 62 نقطة

7 – أستون فيلا – 61 نقطة

8 – توتنهام – 60 نقطة

9 – برينتفورد – 59 نقطة

10 – فولهام – 52 نقطة

11 – كريستال بالاس – 45 نقطة

12 – تشيلسي – 44 نقطة

13 – وولفرهامبتون – 41 نقطة

14 – وست هام يونايتد – 40 نقطة

15 – بورنموث – 39 نقطة

16 – نوتينجهام فورست – 38 نقطة

17 – إيفرتون – 36 نقطة

18 – ليستر سيتي – 34 نقطة

19 – ليدز يونايتد – 31 نقطة

20 – ساوثهامبتون – 25 نقطة

قائمة الهدافين

توج النجم النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتى، بجائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2022-2023.

وسجل هالاند 36 هدفا خلال مشاركته فى 35 مباراة بقميص مانشستر سيتى فى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصد جائزة الهداف فى موسمه الأول مع السيتيزنز.

وجاء النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، فى المركز الرابع بقائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا سجلها خلال مشاركته فى 38 مباراة مع الريدز.

وجاء ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي كالتالى:

1- إيرلينج هالاند 36 هدفا.

2- هاري كين 30 هدفا.

3- إيفان توني 20 هدفا.

4- محمد صلاح 19 هدفا.

5- ويلسون 18 هدفا.

6- ماركوس راشفورد 17 هدفا.

7- مارتين أوديجارد 15 هدفا.

8- جابريل مارتينلى 15 هدفا.