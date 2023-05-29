إسبانيول يهبط إلى دوري الدرجة الثانية وريال سوسييداد يضمن مقعد دوري الأبطال

هبط فريق إسبانيول إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بتعادله مع فالنسيا 2-2 ضمن المرحلة 37 ما قبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.



هبوط إسبانيول إلى الثانية جاء بعدما فرض جناح فالنسيا البديل البرازيلي صامويل لينو التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وافتتح فريق "الخفافيش" التسجيل عبر دييغو لوبيس (38)، قبل أن يرد إسبانيول بهدفي سيزار مونتيس (40) والبديل الدنماركي مارتن برايثوايت (50).



ويحتل إسبانيول المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 36 نقطة، فيما كان إلتشي متذيل الترتيب هبط في وقت سابق (24 نقطة)، على أن تحدد هوية الفريق الثالث الهابط حيث يأمل بلد الوليد في تفادي تجرّع الكأس المرّة بعد تعادله السلبي مع ألميريا.



ويحتل بلد الوليد المركز الثامن عشر مع 39 نقطة متأخراً بفارق نقطة يتيمة عن سلتا فيغو السابع عشر والذي خسر أمام مضيفه قادش صفر-1.



وضمن المرحلة ذاتها فاز خيتافي على أوساسونا (2-1)، فيما حقق إلتشي فوزاً معنوياً على أتلتيك بلباو.



ريال سوسييداد بدوري الأبطال



ضمن ريال سوسييداد المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل برغم خسارته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 1-2، الأحد في ختام منافسات المرحلة 37 ما قبل الأخيرة.



تأهل فريق المدرب إيمانول ألغواسيل إلى المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ عام 2013، بعدما أسدى رايو فايكانو خدمة للنادي الباسكي بفوزه على فياريال الخامس 2-1، علماً ان الاخير سيلعب في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على غرار ريال بيتيس الفائز على جيرونا 2-1 بهدفي بورخا إيغليسياس (47 و77).



وضمن سوسييداد المركز الرابع مع 68 نقطة متقدماً بفارق 5 نقاط عن فياريال الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به قبل مرحلة من النهاية.



وفرض الفرنسي أنطوان غريزمان نفسه نجماً للقاء بافتتاحه التسجيل (37) وتمريره كرة الهدف الثاني إلى الأرجنتيني ناهويل مولينا (73). وسجل هدف سوسييداد الوحيد النرويجي أليكسندر سورلوث قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة (88).



ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 76 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن جاره اللدود في العاصمة ريال الفائز على مضيفه إشبيلية 2-1 السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة.



(وكالات)