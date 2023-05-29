أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 28 / 5 / 2023

يخطط مسئولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وأصبح محمود حمادة، لاعب وسط فاركو، ضمن المرشحين للتعاقد معهم من أجل تدعيم خط الوسط، خاصة فى ظل عدم تقديم بعض اللاعبين المستوى المطلوب، ليصح محمود حمادة أبرز المرشحين لتدعيم الوسط، بالإضافة إلى محمد رضا بوبو صانع ألعاب فريق فيوتشر، الذى أصبح ضمن المرشحين هو الآخر لتدعيم مركز صانع الألعاب بالفريق الأبيض.

الجمل يهدد نجوم الإسماعيلى بالاستبعاد والعقوبة المالية قبل مواجهة المقاولون

حذر حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، مشدداً على رفضه فكرة تكرار التهاون والتقصير من بعض اللاعبين فى المباريات، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استبعاد أى لاعب يثبت تقصيره بجانب تغريمه مالياً لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

الزمالك ينهى إجراءات سفر محمود الونش إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى