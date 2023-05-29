شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 28 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 28 / 5 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، ميار شريف تفوز على لاعبة أمريكا وتتأهل إلى الدور الثانى لبطولة رولان جاروس، و7 محترفين فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر.. وغياب كوكا والننى وحامد، وطبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة حمدي فتحي وموقفه من نهائى أفريقيا ، والزمالك يخطط لضم محمود حمادة وبوبو لتدعيم وسط الفريق فى الصيف.
ميار شريف تفوز على لاعبة أمريكا وتتأهل إلى الدور الثانى لبطولة رولان جاروس
نجحت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، في التأهل للدور الثاني لبطولة رولان جاروس، إحدى البطولات الكبرى للتنس، بعد الفوز على الأمريكية ماديسون برينجل فى الدور الأول الرئيسي للبطولة.
7 محترفين فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر.. وغياب كوكا والننى وحامد
أرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استدعاءات لـ7 لاعبين محترفين استعدادًا لمعسكر شهر يونيو.
طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة حمدي فتحي وموقفه من نهائى أفريقيا
كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة حمدي فتحي لاعب الفريق مطمئنة، بعد شكواه من آلام فى العضلة الخلفية.
نجح فريق حرس الحدود فى الفوز على نظيره غزل المحلة 3-2، فى المباراة التي جمعتهما باستاد المكس بالإسكندرية، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
الأهلي يعلن جاهزية محمد الشناوي لخوض مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا
أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر تويتر، جاهزية محمد الشناوي، قائد الفريق الأحمر، للمشاركة في مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد الرياضي المغربي يومي 4 و 11 يونيو المقبل، وكتبت صفحة الأهلي: "قائد فريقنا محمد الشناوي جاهز لخوض النهائي".
يخطط مسئولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وأصبح محمود حمادة، لاعب وسط فاركو، ضمن المرشحين للتعاقد معهم من أجل تدعيم خط الوسط، خاصة فى ظل عدم تقديم بعض اللاعبين المستوى المطلوب، ليصح محمود حمادة أبرز المرشحين لتدعيم الوسط، بالإضافة إلى محمد رضا بوبو صانع ألعاب فريق فيوتشر، الذى أصبح ضمن المرشحين هو الآخر لتدعيم مركز صانع الألعاب بالفريق الأبيض.
الجمل يهدد نجوم الإسماعيلى بالاستبعاد والعقوبة المالية قبل مواجهة المقاولون
حذر حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، مشدداً على رفضه فكرة تكرار التهاون والتقصير من بعض اللاعبين فى المباريات، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استبعاد أى لاعب يثبت تقصيره بجانب تغريمه مالياً لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.
الزمالك ينهى إجراءات سفر محمود الونش إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى
ينهى مسئولو نادى الزمالك، فى الوقت الحالي، إجراءات سفر محمود حمدى الونش مدافع الفريق إلى ألمانيا للخضوع لجراحة بعد تعرضه للإصابة بقطع جزئي فى الرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسرى، ومن المقرر أن يرافق الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالقلعة البيضاء، الونش خلال رحلة العلاج فى ألمانيا.
المصري يترقب عودة الجلاصي من تونس لتعديل عقده بعد تألقه مع الفريق
الأهلي ينهى ترتيبات استقبال بعثة الوداد المغربى قبل موقعة نهائي أفريقيا
الزمالك يعرض على سيف جعفر ويوسف أسامة التجديد وتعديل العقود
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