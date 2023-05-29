شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما للأهلي وسيراميكا .. وعبد العزيز السيد للاتحاد وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولي محمد عادل لمباراة الأهلي وسيراميكا غدا الإثنين في الأسبوع الـ29 من عمر الدوري المصري، بينما يدير مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في نفس الجولة الحكم عبد العزيز السيد.

وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة تأجيل التفكير في نهائي أفريقيا، من أجل الانتهاء من مباراة سيراميكا وتحقيق الفوز فيها لمواصلة تحقيق الانتصارات والابتعاد بفارق النقاط عن أقرب منافسيه على حصد لقب الدوري للموسم الحالي، فى ظل رغبته فى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري بعد الانتصار على إنبي وطلائع الجيش.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة تأجيل التركيز على نهائي أفريقيا مع بداية التحضير لذهاب نهائي أفريقيا بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

ويخوض فريق الأهلى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مباراة سيراميكا بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد الطرد فى مباراة سموحة، كما يعانى من الإصابة فى عضلة السمانة.

وتعد مباراة الأهلى وسيراميكا هى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، وما زالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.