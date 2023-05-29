شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تفوز على لاعبة أمريكا وتتأهل إلى الدور الثانى لبطولة رولان جاروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، في التأهل للدور الثاني لبطولة رولان جاروس، إحدى البطولات الكبرى للتنس، بعد الفوز على الأمريكية ماديسون برينجل فى الدور الأول الرئيسي للبطولة.

وفازت ميار شريف علي الأمريكية ماديسون برينجل بمجموعتين نظيفتين بواقع ، 6-3 ، 6-1.

وكانت ميار شريف تستعد للمشاركة في أهم بطولات التنس فى العالم، وهي رولان جاروس التى ستشارك فيها النجمة المصرية بعد ما ودعت المصنفة رقم 43 عالميًا، منافسات بطولة الجائزة الكبرى فئة 250 نقطة والمقامة بالرباط في المغرب، خلال الفترة من 21 وحتى 27 مايو من الدور الثمن النهائي.

وخسرت ميار شريف فى دور الـ16 أمام الأرجنتينية جوليا ريرا، بمجموعتين للاشيء، بواقع: "5-7، 5-7"، في مباراة امتدت لساعتين ونصف.

وكانت ميار شريف قد صعدت لثمن النهائي عقب فوزها على الأوكرانية كاترينا باينديل، المصنفة رقم 81 عالميًا بنتيجة مجموعتين دون رد.

وتفوقت ميار في المجموعة الأولى بنتيجة (6-1)، قبل أن تواصل تألقها وتحسم المجموعة الثانية بنتيجة (6-3) وتفز بالمباراة.