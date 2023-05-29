شكرا لقرائتكم خبر عن القسم الثانى.. 9 نقاط تحسم بطاقة الصعود بين خماسى المقدمة فى مجموعة بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت مباريات دورى القسم الثانى من مجموعة بحرى والإسكندرية على الانتهاء، بعد مرور 27 أسبوعا من المسابقة، لتشتعل المنافسة بين 5 أندية لخطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

ويعتلى فريق أبو قير للأسمدة صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 50 نقطة متفوقا على فريق بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 49 نقطة، يليه الثنائى طنطا وجمهورية شبين بـ48 نقطة، ثم فريق دكرنس فى المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

ونستعرض المباريات المتبقية للخماسى المتنافس على بطاقة التأهل للممتاز فى التقرير التالى:

أبو قير للأسمدة "50 نقطة"

يصطدم أبو قير للأسمدة بكل من طنطا "خارج أرضه"، كفر الشيخ "داخل أرضه"، سبورتنج "خارج أرضه".

بلدية المحلة "49 نقطة"

يواجه بلدية المحلة كلا من المجد السكندرى "خارج أرضه"، الهلال "داخل أرضه"، دكرنس "خارج أرضه".

طنطا "48 نقطة"

يلتقى طنطا مع كل من أبو قير للأسمدة "داخل أرضه"، الحمام "خارج أرضه"، المنصورة "داخل أرضه".

جمهورية شبين "48 نقطة"

يواجه جمهورية شبين كلا من بروكسى "خارج أرضه"، اتحاد نبروه "داخل أرضه"، المجد السكندرى "خارج أرضه".

دكرنس "46 نقطة"

يلتقى دكرنس مع كل من الحمام "داخل أرضه"، المنصورة "خارج أرضه"، بلدية المحلة "داخل أرضه".

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية بعد مباريات الجولة السابعة والعشرين:

1 أبو قير للأسمدة 50 نقطة

2 بلدية المحلة 49 نقطة

3 طنطا 48 نقطة

4 جمهورية شبين 48 نقطة

5 دكرنس 46 نقطة

6 بروكسى ورك 41 نقطة

7 كفر الشيخ 41 نقطة

8 المنصورة 38 نقطة

9 الأوليمبى 35 نقطة

10 الحمام 32 نقطة

11 سبورتنج 29 نقطة

12 اتحاد نبروه 26 نقطة

13 الهلال بالضبعة 25 نقطة

14 المجد السكندرى 25 نقطة

15 بايونيرز 21 نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة