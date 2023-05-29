شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صبحى يعوض غياب محمود علاء عن الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعين الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بخالد صبحي ليجاور زميله محمد الصالح في دفاع سيد البلد، أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها اليوم الإثنين ضمن مؤجلات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعتمد زوران على خدمات صبحي في الخط الخلفى لتعويض الغيابات التي يعانى منها الاتحاد السكندرى في هذا المركز، حيث يغيب محمود علاء بعد إيقافه مباراتين والأردنى عبد الله نصيب الذى يعانى من الإصابة.

واستقر زوران على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بيراميدز فى المباراة المؤجلة من الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والمقرر إقامتها اليوم الإثنين باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

وجاءت على النحو التالي: حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل و صبحي سليمان، خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمد الصالح، خالد صبحي، السيد سالم ، أحمد فهد .

خط الوسط: ناصر ناصر، إسلام عبد النعيم، إبراهيم حسن، عبد الغني محمد، محمود عبد العزيز، فوزي الحناوي، خالد الغندور، محمد محمود، عمار حمدي، ميسي، محمد فارس.

خط الهجوم: مابولولو واوستن اموتو وعموري، ويغيب عن قائمة الفريق: فارس السيد، وصبري رحيل ومحمود علاء وهشام صلاح، وكازيتو، ومورو، وعبد الله نصيب ، وأحمد عيد.