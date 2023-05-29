شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو جاهز لتدعيم الأهلي أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأحمر، بات جاهزا لتدعيم صفوف فريقه في مباراته ضد سيراميكا والتي تجمعهما اليوم الإثنين والمؤجلة من الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأكد المصدر أن قرار مشاركة بيرسي تاو أمام سيراميكا بيد مارسي كولر، المدير الفني، مشيرا إلى أن اللاعب لا يشكو أية إصابات أو إجهاد، وتم استبعاده من قائمة مباراة طلائع الجيش الأخيرة خشية من تعرضه للإجهاد قبل خوض مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن كولر هو من سيحدد دخول تاو قائمة مباراة سيراميكا أو استبعاده أو الاعتماد عليه بشكل أساسي.

ويخوض فريق الأهلى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويغيب محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، عن مباراة سيراميكا بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد الطرد فى مباراة سموحة، كما يعانى من الإصابة فى عضلة السمانة.

وتعد مباراة الأهلى وسيراميكا هى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، وما زالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

وكان الأهلي قد تغلب على الطلائع بهدفين نظيفين فى اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز سجلهما أفشة وعمرو السولية.