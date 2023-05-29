موعد مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم.. والقنوات الناقلة.. وتغييرات في تشكيل كولر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا، في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023.

ويدخل الأهلي المباراة منتشيا بصعوده لنهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد المغربي.

وحقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا منذ أيام على فريق طلائع الجيش بثنائية نظيفة، حيث استطاع المارد الأحمر تعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 59 نقطة ليبتعد عن منافسه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بالإضافة إلى أن الأحمر خاض 23 جولة فقط من الدوري ولديه 4 مباريات مؤجلة.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد قندوسي - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف.

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