شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخصص طائرة خاصة لرحلة المنتخب الوطنى للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على تخصيص طائرة خاصة لرحلة المنتخب الأول للمغرب، لمواجهة غينيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويطير المنتخب للمغرب بدون لاعبي الأهلي، المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة بعد الانتهاء من نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 11 يونيو أمام الوداد بالمغرب.

ومن المقرر أن يعلن فيتوريا قائمة المحترفين في الساعات المقبلة، على أن تعلن قائمة اللاعبين في وقت لاحق، استعدادا لمواجهة الجولة الخامسة أمام غينيا المقرر لها يوم 14 يونيو.

يمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.

بعدها يخوض منتخب مصر مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان، وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.