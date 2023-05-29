شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يقصى فيوتشر من كأس مصر ويتأهل لدور الثمانية فى مباراة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق إنبى إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 6 / 5 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت.

ولجأ فريقا إنبى وفيوتشر إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وسجل محمد رضا بوبو هدف فيوتشر بينما تعادل لإنبى أحمد كالوشا من ركلة جزاء.

واحتسب نادر قمر الدولة حكم مباراة إنبى وفيوتشر 25 دقيقة وقتا بدلا من الضائع لمباراة الفريقين، وذلك بعد تعطل الفار، وتعرّض عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفيوتشر للطرد في اللقاء.

وطالب محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه بعدم استكمال المباراة أمام فيوتشر، اعتراضا على الهدف الذى أحرزه محمد رضا بوبو بداعى اصطدام الكرة بحكم اللقاء نادر قمر الدولة.

وعاد نادر قمر الدولة إلى "الفار" لمراجعة الكرة قبل أن يحتسب صحة الهدف بعد تعطل "الفار" لأكثر من 15 دقيقة، وبعدها رفض مسئولو النادى البترولى استكمال اللقاء، وفي النهاية ترجع فريق إنبي عن الانسحاب وعاد إلى أرض الملعب واستكمل المباراة.

وبدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوط، خط الدفاع: مروان داود - أحمد كالوشا - خالد رضا - أحمد عيد، خط الوسط: عبد الرحمن عماد - مصطفى شكشك - سيف الخشاب - مودي ناصر - أحمد نادر حواش، خط الهجوم: كريم الطيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رضا السيد ومحمد حمدي وأحمد العجوز ومحمد حامد وأحمد يوسف وأحمد اوفا وأحمد صبيحة وإبراهيم جلال ورفيق كابو.

ودخل فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جنش، في خط الدفاع: محمد عبد السلام – محمود مرعي – سعد سمير،في خط الوسط: جوزيف جوناثان – كريم نيدفيد – مهند لاشين – محمد رضا – عمر كمال عبد الواحد – ناصر ماهر،في خط الهجوم : أحمد عاطف.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود حمدي وعلي الفيل ومحمود شعبان وطارق طه والحاجي باري وأيمن الصفاقسي ومصطفى البدري وغنام محمد وعمر السعيد.