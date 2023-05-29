شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غداً الثلاثاء فى الدوري، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.
وتعادل الزمالك فى مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباراة الأهلى وطلائع الجيش التى أقيمت الجمعة بالدوري، للتعرف على قدرات المنافس الذى يلاقيه فى الجولة المقبلة بالدوري، كما أعاد مشاهدة مباريات الزمالك الاخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري. القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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