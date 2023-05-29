شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم 29-5-2023 فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا الليلة في بطولة الدوري سيكون فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، فى البروفة الأخيرة للمارد فريق الأحمر قبل غلق صفحة الدور مؤقتاً والتحضير لمباراته أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستعد الأهلي لمباراة سيراميكا على مدار يومي السبت والأحد دون راحة عقب الانتهاء من مباراته مع طلائع الجيش ضمن مؤجلاته بالدوري، وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على دراسة الخصم من خلال مشاهدة مقاطع فيديو لمباريات وعقد محاضرات بالفيديو مع لاعبيه لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف سيراميكا.

وطالب مارسيل كولر لاعبيه بضرورة تقديم مستوى طيب والفوز في مباراة الليلة، لتكون مسك الختام لمباريات فريقه المحلية قبل التحضير لخوض مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة مع بداية الاستعداد للنهائي الأفريقي.

ويستمر كولر في تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين في المباريات المحلية، ليكونوا عل أتم استعداد قبل خوض نهائي إفريقيا، حيث حرص على إراحة عدد كبير من اللاعبين مثل محمد عبد المنعم وعلي معلول وحسين الشحات وبيرسي تاو و ومروان عطية ومحمود كهربا، ويخطط لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين في مباراة سيراميكا الليلة.

ويستمر مصطفى شوبير في حراسة عرين لأهلبي أمام سيراميكا الليلة بعد تعرضه للإصابة بجرح قعي اعلى العين خلال مشاركته في مباراة فريقه الخيرة ضد طلائع الجيش، بعدما اطمأن الجهاز الفني على جاهزيته، لاسيما مع عدم جاهزية الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي.

على جانب آخر، يبحث فريق سيراميكا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته ضد الأهلي الليلة، والظهور بمستوى مميز في ثاني مباراة يقودها حلمي طولان فنيا بعد توليه المهمة خلفا للتونسي معين الشعباني، بعدما خسر في أول مباراة له على رأس القيادة الفنية مع سيراميكا في المباراة الماضية ضد فيوتشر.

وطالب حلمي طولان لاعبي سيراميكا بضرورة التركيز الشديد واللعب على استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الأهلي، وكذلك استغلال المساحات التي ستتاح لهم بين خطوط الفريق الأحمر في تهديد مرماه وهز شباكه، وضرورة الحذر الشديد من خطورة الأهلي، في ظل الحالة المعنوية المرتفعة للاعبي الفريق الأحمر بعد سلسلة الانتصارات الأخيرة وتحقيق 3 ألقاب خلال الموسم الحالي.

ويرغب حلمي طولان في إيقاف سلسلة انتصارات الأهلي والخروج بنتيجة إيجابية، مستفيدا من أن الأهلي تركيزه منقسم ما بين التحضير لمباراة الذهاب في نهائي إفريقيا وما بين حسم لعب مباراة سيراميكا في ختام المواجهات المحلية قبل خوض نهائي بطولة إفريقيا.