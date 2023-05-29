المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً 48 ساعة استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم لمدة 48 ساعة، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، فى الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري. ويستعيد فريق المقاولون العرب خدمات لاعبه أحمد عاطف "قطة"، فى المباراة المرتقبة أمام الإسماعيلي وذلك بعد انتهاء الإيقاف.

وكان قطة قد غاب عن مباراة المقاولون الماضية أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة 29، وذلك بسبب الإيقاف، لتلقيه 3 إنذارات.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل، فى مباراة الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري.

ويستهدف المقاولون العرب التواجد في مركز متقدم بجدول مسابقة الدوري بين الأربعة الكبار، وذلك للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.