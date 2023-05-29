شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات مصيرية اليوم فى دور الـ16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم، الاثنين، منافسات الدور ثمن النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 26 مايو حتى الثاني من يونيو المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الثاني من منافسات هذا الدور كالتالي:

ـ مصطفى عسل والويلزي جويل مكين

ـ مازن هشام ومروان الشوربجي

ـ عمر مسعد والنيوزيلندي بول كول

ـ فارس الدسوقي والانجليزي محمد الشوربجي

ـ ندى عباس وسلمى هاني

ـ روان العربي والبلجيكية نيلي جيليس

ـ فريدة محمد والبلجيكية تيني جيليس

ـ نور الشربيني والروسية ألكسندرا فولر

وشهد دور الـ 16 تأهل 20 لاعباً مصرياً وهم: طارق مؤمن، علي أبو العنين، علي فرج، يوسف سليمان، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، يثرب عادل، نور الطيب، هانيا الحمامي، نادين شاهين، ندى عباس، سلمى هاني، روان العربي، فريدة محمد، نور الشربيني، مصطفى عسل، مازن هشام، مروان الشوربجي، عمر مسعد، وفارس الدسوقي.

وشهدت النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA تتويج كل من مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى وهانيا الحمامى، لاعبة نادى وادى دجلة بلقب البطولة.