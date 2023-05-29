شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري اليوم الاثنين 29-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سيراميكا باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

ترتيب الأهلى في جدول الدوري

يتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ترتيب سيراميكا في الدوري يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 13 مباراة وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدف وتلقت شباكه 27.

نتيجة آخر ظهور للأهلى في الدوري

الأهلي تغلب على الطلائع بهدفين نظيفين فى اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز سجلهما أفشة وعمرو السولية في أخر ظهور بالمسابقة.

خسر سيراميكا أمام فيوتشر بهدف دون رد فى آخر ظهور بالدوري القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. 5 مواجهات جمعت الأهلى مع سيراميكا 5 مواجهات جمعت الأهلى مع سيراميكا 5 مباريات جمعت الاهلى وسيراميكا قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه هدفين. المباراة الأولى والأخيرة بين الأهلى وسيراميكا انتهت أول مباراة جمعت الاهلى وسيراميكا بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في الدور الأول للدوري. المباراة الأولى والأخيرة بين الأهلى وسيراميكا انتهت أول مباراة جمعت الاهلى وسيراميكا بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في الدور الأول للدوري.

نتيجة آخر ظهور لسيراميكا في الدوري

الأهلى يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لسيراميكا 7.83 مليون يورو. أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة سيراميكا خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 43 مباراة، حقق الفوز فى 32 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 81 هدفاً وتلقت شباكهم 26، وخرج بشباك نظيفة فى 28 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين وكأس مصر مرة. أرقام حلمى طولان أمام الأهلى قبل مباراة سيراميكاخاض حلمى طولان المدير الفني لسيراميكا 24 مباراة ضد الاهلى مع أندية حرس الحدود، والمصري، وبتروجت، واتحاد الشرطة، والزمالك، وسموحة، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندري، إنبى وحقق حلمى طولان خلال 24 مباراة فوزين وثلاثة تعادلات فيما تلقى 19 خسارة.