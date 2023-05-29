شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة الطلائع لمواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة الزمالك، المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري . ويخوض الطلائع مرانه الأخير اليوم ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويجرى عماد النحاس تغييرات عديدة فى تشكيل فريقه بالمباراة المقبلة أمام الزمالك، بسبب حالة الاستهتار الذى ظهر بها اللاعبون فى مباراة الأهلى، رغم صعوبة موقف الفريق بجدول الدوري.

وعكف عماد النحاس على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة الأهلى التي خسرها الفريق بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري منعاً لتكرارها في مباراة الزمالك المقبلة بالمسابقة.

وعكف عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش على دراسة الزمالك بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الابيض بحثاً عن استعادة الانتصارات لتعديل مسار فريقه بجدول الدوري.

وتولى عماد النحاس تدريب طلائع الجيش في 9 فبراير الماضى خلفاً لمحمد يوسف وقاد الفريق في 15 مباراة بواقع 11 مباراة في الدوري ومباراتين في البطولة العربية ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر ، حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات.

وودع طلائع الجيش مع عماد النحاس بطولة كأس الرابطة لصالح فيوتشر كما ودع منافسات البطولة العربية لصالح أهلى بنى غازى الليبى فيما تأهل لدور الستة عشر بكأس مصر.

ويفقد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود لاعبه محمد سمير مدافع الفريق في مباراة الزمالك المقبلة بعد تعرضه للطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام الاهلى والتي خسرها الطلائع بهدفين دون رد.

الاهلي نال ركلة جزاء في الدقيقة 90، وتحصل محمد سمير قلب دفاع طلائع الجيش على بطاقة حمراء لينفذ عمرو السولية ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 91 وكان محمد مجدى أفشة لاعب المارد الأحمر قد سجل الهدف الأول.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدف.