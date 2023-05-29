شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن يختتم الفريق استعداداته ثم يعلن المدير الفني القائمة التي ستدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة.

فى سياق آخر، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع أحمد فتوح على هامش مران الأبيض الجماعي أمس الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

وشهدت الجلسة حديثاً بين المدير الفني واللاعب حول بعض المهام والأدوار الفنية المراد تنفيذها من اللاعب خلال لقاء طلائع الجيش في المقبل في مسابقة الدوري.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية على هامش مران الأبيض الجماعي أمس، الأحد، وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية والأفكار الجديدة، وظهر الثلاثي أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" وأحمد بلحاج بشكل جيد.