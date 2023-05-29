شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه بيراميدز فى مهمة تصحيح المسار بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد الإسكندرية، فى مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل بيراميدز وصافة ترتيب الدورى برصيد 55 نقطة جمعهم من 27 مباراة فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 17، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.

ويدخل الاتحاد المواجهة منقوصا من مدافعه محمود علاء لإيقافه مباراتين من قبل لجنة المسابقات عقب تلقيه البطاقة الحمراء فى مباراة المصري الماضية، كما اللاعب الغاني مورو ساليفو بسبب ظروف الطيران عقب سفره لحضور جنازة والدته.

وجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز خطة عبور الاتحاد، حيث حذر البرتغالى جايمى باتشيكو لاعبيه من الأخطاء الدفاعية، مطالبهم باستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الاتحاد السكندرى من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى.

وشهدت قائمة بيراميدز عودة رمضان صبحي بعد تعافيه من لإصابة وضمت القائمة في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر، وفي خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر، وفي الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي، والهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.