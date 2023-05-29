شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحسم مصير جهاز ميمى عبد الرازق بعد نهاية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادي المصري على حسم مصير الجهاز الفني لميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق بعد نهاية الموسم الجاري، سواء بالاستمرار مع الفريق البورسعيدي أو الاستعانة بمدير فني أجنبي.

وترغب إدارة المصري فى تقييم التجربة بشكل كامل بعد نهاية الموسم لحسم مصير الجهاز، خاصة بعد تحسن نتائج وأداء الفريق فى المباريات الأخيرة، حيث قاد عبد الرازق النادي المصري للتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر، كما استعاد مسار الانتصارات بالدوري بالفوز الأخير على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابع من يونيو المقبل وذلك ضمن منافسات الدوري.

وحصل ثلاثي النادي المصري، الجزائريين عبد الرحيم دغموم، وعماد أبو بكر، والتونسي إلياس الجلاصي، على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق، بإجازة لمدة أسبوع، وذلك للسفر إلى بلادهم والاطمئنان على ذويهم، قبل العودة يوم الأحد المقبل.

وأكد مجلس إدارة المصري، على عدم وجود أية نية للتفريط في أي من العناصر الأساسية والمؤثرة بالفريق الأول ، مع التأكيد على تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء وذلك بعد الرجوع لتقرير الجهاز الفني بشأن كافة اللاعبين ، كما أكد المجلس أيضا تشاور لجنة الكرة مع الجهاز الفني لدراسة المراكز المطلوب تدعيمها ووضع قائمة باللاعبين المطلوب التعاقد معهم في تلك المراكز للبدء في عملية التفاوض عقب نهاية الموسم.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.