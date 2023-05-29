شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحسم صفقاته الصيفية قبل انطلاق البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك التحرك مبكرًا فى ملف تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، مع انتهاء الموسم الجاري، بسبب ارتباط الفارس الأبيض بالمشاركة فى البطولة العربية التى ستقام فى السعودية بداية من 20 يوليو المقبل، ويرغب الزمالك فى تدعيم الفريق بصفقات جديدة لسد الثغرات وتجديد الدماء في العديد من المراكز قبل المواجهات القوية التي سيخوضها فى البطولة العربية.

وتحدث مسئولو الزمالك مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول، حول المراكز التى يحتاج لتدعيمها من أجل التحرك سريعًا في هذا الملف، على أمل أن ينتهى الدوري المصري في 20 يوليو، ويتم فتح باب القيد قبل نهايته بأيام قليلة، أو مع أخر مباراة في الموسم، ويتمكن الزمالك من تسجيل صفقاته التي سيخوض بها مواجهات البطولة العربية، الأمر الذى دفع مسئولي القلعة البيضاء للتحرك من الوقت الحالي لحسم بعض الصفقات التي يحتاجها الفريق بشدة في المرحلة المقبلة.

ويقع فريق الزمالك فى المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، التي تضم كلاً من النصر السعودي، والشباب السعودي، بجانب المتأهل من فريقي الاتحاد المنستيري التونسي أو المحرق البحريني، حيث فاز الاتحاد المنستيرى في المواجهة الأولى بنتيجة 2 / 0 وينتظر حسم التأهل في لقاء الأياب المقرر له يوم 31 من الشهر الجاري.

ووفقا للجدول المعلن لمباريات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية سيواجه الزمالك في الجولة الأولى المتأهل الخامس ( الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني)، وسيلتقي الزمالك في الجولة الثانية المتأهل الثاني، وهو الشباب السعودي، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.