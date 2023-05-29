شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وسيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وتأمين ممرات اللاعبين.

وتعد مباراة الأهلى وسيراميكا هى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

الأهلي تغلب على الطلائع بهدفين نظيفين فى اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز سجلهما أفشة وعمرو السولية.