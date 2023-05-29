شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حلمى طولان أمام الأهلي قبل مباراة سيراميكا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

وتعد مباراة الليلة هى الصدام رقم 25 بين المارد الأحمر وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، حيث خاض طولان قبل صدام الليلة 24 مواجهة أمام الأهلى خلال قيادته لأندية حرس الحدود، والمصرى، وبتروجت، واتحاد الشرطة، والزمالك، وسموحة، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندرى، إنبى.



كشف حساب حلمى طولان أمام الاهلى

ولم يتمكن طولان من تحقيق الانتصار على الأهلى سوى مرتين فقط، الأولى خلال ولايته لحرس الحدود وحينها فاز بثلاثية نظيفة على ملعب المكس بالإسكندرية، بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2012-2013، بينما قاد الاتحاد للفوز على الفريق الأحمر فى المرة الثانية، بالدور الأول من موسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.

كما شهدت مواجهات طولان مع الاهلى 3 تعادلات، حققها مع فرق حرس الحدود، والمصرى البورسعيدى، بينما تحقق التعادل الثالث بينهما حينما كان مديرًا فنيًا للزمالك.

وخسر طولان 19 مباراة أمام الأهلى، أكبرها خلال قيادته للزمالك فى عام 2013، بنتيجة (4/2)، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بملعب الجونة، وآخرها فى بهدفين مقابل هدف خلال قيادته لانبى فى 21 مايو 2022 بالدوري.

وتعد محطة طولان مع حرس الحدود التى نال خلالها أكبر عدد من الهزائم أمام الأهلى، إذ خسر فى 6 مناسبات، ما يعادل نصف عدد المباريات التى خسرها أمام أبناء التتش خلال مشواره التدريبى بالكامل.