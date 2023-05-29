شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحقق فى واقعة مباراة فيوتشر وإنبى ويستمع لطاقم الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالات، خلال الساعات الأخيرة، بطاقم حكام مباراة فيوتشر وإنبى لمعرفة الأحداث التى شهدتها المباراة قبل اتخاذ أى إجراءات، وفتح تحقيق فى الواقعة.

واحتسب نادر قمر الدولة، حكم مباراة إنبى وفيوتشر، 25 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع فى مباراة الفريقين أمس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وجاء ذلك بعدما توقف اللعب لأكثر من 20 دقيقة بسبب مراجعة كرة هدف محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر فى مرمى إنبى، وتعطل شاشة الفار، قبل أن يعلن لاعبو إنبى الانسحاب من الملعب اعتراضاً على قرار الحكم باحتساب الهدف وعدم إلغائه، بداعى لمس الكرة للحكم فى طريقها قبل تسجيل الهدف، وكان يتوجب عليه إجراء عملية إسقاط للكرة.

وطالب محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه بعدم استكمال المباراة أمام فيوتشر، فى إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر. واعترض مسئولو نادى إنبى على هدف فيوتشر الذى أحرزه محمد رضا بوبو بداعى اصطدام الكرة بحكم اللقاء نادر قمر الدولة.

وعاد نادر قمر الدولة إلى "الفار" لمراجعة الكرة قبل أن يحتسب صحة الهدف بعد تعطل "الفار" لأكثر من 10 دقائق، وبعدها رفض مسئولو النادى البترولى استكمال اللقاء.

وفى النهاية، تراجع فريق إنبى عن الانسحاب وعاد إلى أرض الملعب واستكمل المباراة التى شهدت فوز إنبى بضربات الترجيح.