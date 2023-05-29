شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يحذر لاعبى الإسماعيلى من خطورة المقاولون ويهدد المقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام.

وشدد حمزة الجمل على رفضه فكرة تكرار التهاون والتقصير من بعض اللاعبين فى المباريات، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استبعاد أى لاعب يثبت تقصيره بجانب تغريمه مالياً لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

وعكف حمزة الجمل على دراسة مباريات المقاولون العرب بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش من أجل تفادى دوامة الهبوط.

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود 10 لاعبين فى مباراة المقاولون العرب تم استبعادهم من قائمة مباراة الإسماعيلى الأخيرة أمام النجوم فى كأس مصر، من أجل إراحتهم بعد المباريات التى خاضوها الفترة الماضية من أجل التقاط الأنفاس قبل المواجهات المصيرية القادمة، وعلى رأسهم سيرجى أكا ومحمد حسن ومحمد دسوقى ومحمد الشامى ومحمد هاشم وغيرهم

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.