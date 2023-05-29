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شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تحافظ على الصدارة للأسبوع الرابع والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالى:
نور الشربيني (المركز الأول)
نوران جوهر (المركز الثاني)
هانيا الحمامي (المركز الثالث)
نور الطيب (المركز السادس)
فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالى:
تصدرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج التصنيف العالمي للسيدات وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نوران جوهر في المركز الثاني، هانيا الحمامي فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، الانجليزية جورجينا كيندي في المركز السابع، وتقدمت البلجيكية نيلي جليس إلى المركز الثامن، وتراجعت الأمريكية أوليفيا فيتشر إلى المركز التاسع، واستقرت الانجليزية سارة جان بيري في المركز العاشر.
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