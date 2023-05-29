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منتخب سيدات السلة 3×3 يصل النمسا للمشاركة فى كأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - توجه منتخب مصر الأول للسيدات 3×3 إلى مدينة فيينا عاصمة النمسا فجر اليوم الاثنين، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

 وتقام بطولة العالم 3×3  خلال الفترة من 30 مايو الجاري، وحتى الرابع من شهر يونيو المقبل، بمشاركة 20 منتخبًا، تم تقسيمهم على 4 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات.

 ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة كل من: ألمانيا، اليابان، بولندا، وأستراليا.

 ويترأس بعثة منتخب مصر في النمسا المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وتضم البعثة اللاعبات: هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوي، ورنيم الجداوي، والمدير الفني للمنتخب محمد محروس، وطبيب المنتخب الدكتور محمد سمير.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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