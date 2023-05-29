شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة 3×3 يصل النمسا للمشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه منتخب مصر الأول للسيدات 3×3 إلى مدينة فيينا عاصمة النمسا فجر اليوم الاثنين، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

وتقام بطولة العالم 3×3 خلال الفترة من 30 مايو الجاري، وحتى الرابع من شهر يونيو المقبل، بمشاركة 20 منتخبًا، تم تقسيمهم على 4 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة كل من: ألمانيا، اليابان، بولندا، وأستراليا.

ويترأس بعثة منتخب مصر في النمسا المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وتضم البعثة اللاعبات: هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوي، ورنيم الجداوي، والمدير الفني للمنتخب محمد محروس، وطبيب المنتخب الدكتور محمد سمير.