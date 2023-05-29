شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا.. بيرسى تاو وكهربا وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لخوض مواجهة جديدة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، أمام سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة 27 المؤجلة من عمر المسابقة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولى – خالد عبد الفتاح

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية – حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف - محمود كهربا - بيرسى تاو.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدف وتلقت شباكه 27.

وتعد مواجهة سيراميكا كليوباترا للأهلى فى الدورى خلال الفترة الحالية، حيث سيلعب المارد الأحمر مع الوداد يوم 4 و11 من شهر يونيو المقبل فى مباراتى نهائى دورى أبطال أفريقيا.