شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. دييجو إلياس يحتفظ بالصدارة للأسبوع السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين فى التاسع والعشرين من مايو الجارى، وواصل البيروفى دييجو إلياس حفاظه على صدارة التصنيف العالمى للرجال، للأسبوع السابع على التوالى.

بينما استقر مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى، فى وصافة التصنيف، وتقدم البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة المتوج مؤخراً ببطولة العالم ومانشستر المفتوحة، مركزاً ليحتل التصنيف الثالث، فيما تراجع الإنجليزى محمد الشوربجى إلى المركز الرابع.

وجاء تصنيف أبطال مصر فى قائمة التوب 10 كالتالي:

مصطفى عسل (المركز الثاني)

على فرج (المركز الثالث)

مروان الشوربجى (المركز السادس)

طارق مؤمن (المركز السابع)

مازن هشام (المركز التاسع)

بينما جاء تصنيف أول 10 مصنفين كالتالي:

البيروفى دييجو إلياس فى المركز الأول، مصطفى عسل فى المركز الثانى، على فرج فى المركز الثالث، الإنجليزى محمد الشوربجى فى المركز الرابع، النيوزيلندى بول كول فى المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجى فى المركز السادس، طارق مؤمن فى المركز السابع، والفرنسى فيكتور كورين فى المركز الثامن، مازن هشام فى المركز التاسع، والويلزى جويل مكين فى المركز العاشر.