البروفة الأخيرة قبل نهائي إفريقيا.. الأهلي يصطدم بسيراميكا في الدوري الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023.

ويدخل الأهلي المباراة منتشيا بصعوده لنهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد المغربي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا منذ أيام على فريق طلائع الجيش بثنائية نظيفة، حيث استطاع المارد الأحمر تعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 59 نقطة ليبتعد عن منافسه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بالإضافة إلى أن الأحمر خاض 23 جولة فقط من الدوري ولديه 4 مباريات مؤجلة.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 13 مباراة وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدف وتلقت شباكه 27.

ومن المقرر أن يستمر المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، في تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين في المباريات المحلية، ليكونوا عل أتم استعداد قبل خوض نهائي إفريقيا، حيث حرص على إراحة عدد كبير من اللاعبين مثل محمد عبد المنعم وعلي معلول وحسين الشحات وبيرسي تاو و ومروان عطية ومحمود كهربا، ويخطط لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين في مباراة سيراميكا الليلة.

على الجانب الآخر، يسعى فريق سيراميكا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته ضد الأهلي الليلة، والظهور بمستوى مميز في ثاني مباراة يقودها حلمي طولان فنيا بعد توليه المهمة خلفا للتونسي معين الشعباني، بعدما خسر في أول مباراة له على رأس القيادة الفنية مع سيراميكا في المباراة الماضية ضد فيوتشر.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد قندوسي - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد شريف.

تشكيل سيراميكا المتوقع

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سيف تقا – رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي وسيراميكا على قناة "أون تايم سبورتس 1".