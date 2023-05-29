«يهم الناس كلها».. مرتضى منصور: سأعلن عن «حدث سياسي» السبت المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعتزم "الإعلان عن حدث سياسي لا علاقة له بالقلعة البيضاء"، مؤكدا أن القلعة البيضاء تعيش أزمة عنيفة.

وقال منصور، في تصريحات مصورة عبر قناته بموقع "اليوتيوب" ونقلها موقع "بطولات": "هذه جلسة ودية مع مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني للفريق".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "هذا الفيديو لن يذاع إلا بعد مباراة طلائع الجيش، سأعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم السبت المقبل في مكتبي عن حدث سياسي سأقوم بالإعلان عنه، وأتمنى عندما أفصح عن هذا الحدث السياسي لا ندخل في (مشتمة) اخرى".

وأكمل: "هذا الحدث السياسي ليس له علاقة بالزمالك ويهم الناس كلها".

وواصل مرتضى: "كمجلس إدارة ربنا يكون في عونهم ومتحملين ما هو فوق طاقة البشر، العمال والموظفين يريدون أن يحصلوا على رواتبهم، عندما أقول لا أريد الناس أن تنفجر وتخرج للشارع، يقولون أنني أهدد البلد".

وتابع: "توجد مشكلة في نادي الزمالك، كانت إنفلونزا وأصبح سرطان نعالجه ولا ننتظر حتى يموت المريض ولا ننتظر حتى الزمالك يدمر".

وأتم مرتضى منصور: "نحن في أزمة عنيفة، هل انا رئيس ناد أم لا!، الكل متواجد لكي نحل أزمة كبيرة جدًا جدًا، لأول مرة نادي الزمالك يعتز بكرامته وكبريائه ويدفع الثمن حاليًا".