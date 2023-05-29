شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى وحمدى فتحى أبرز غيابات الأهلى أمام سيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع سيراميكا فى إطار الجولة 27 المؤجلة من عمر مسابقة الدورى، باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة سيراميكا كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وحمدى فتحى وعلى لطفى وحمزة علاء بسبب الإصابة، ومحمد الشناوى بسبب الإيقاف، ومحمد أشرف وأيمن أشرف وشادى حسين ومحمد فخرى وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم لأسباب فنية.

واستعاد الأهلى جهود حسين الشحات وبيرسى تاو وعلى معلول ومحمد هانى ومروان عطية بعد قرار اراحتهم فى مباراة الطلائع الأخيرة بالدوري.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 27.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدورى المصرى الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.