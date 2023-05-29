شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستعين بالنجوم لدراسة الإسماعيلى قبل مواجهة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق الإسماعيلي في الدوري والكأس، وآخرها مواجهة النجوم فى دور الـ 32 بكأس مصر، والتي انتهت بهزيمة الدراويش بهدفين نظيفين ووداع المسابقة، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأصفر قبل اللقاء المرتقب للمقاولون.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل، في مباراة الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري.

ويستعيد فريق المقاولون العرب خدمات لاعبه أحمد عاطف "قطة"، فى المباراة المرتقبة أمام الإسماعيلي، والتي تجمع الفريقين بالجولة 30 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد انتهاء الإيقاف.

وكان قطة قد غاب عن مباراة المقاولون الماضية أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة 29، وذلك بسبب الإيقاف، لتلقيه 3 إنذارات.

ويستهدف المقاولون العرب التواجد في مركز متقدم بجدول مسابقة الدوري بين الأربعة الكبار، وذلك للمشاركة في البطولات العربية والإفريقية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.