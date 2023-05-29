شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: الحديث عن إعادة مباراة فيوتشر "غريب" لأن الظلم وقع علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى، أن الحديث عن إعادة مباراة إنبى وفيوتشر في كأس مصر غريب جدا خاصة أن الظلم والأخطاء التحكيمية كانت ضد الفريق البترولى الذى حقق الفوز في النهاية وتأهل لدور الثمانية.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله ربنا نصفنا في مباراة الكأس بسبب الظلم الذى وقع علينا، ونجحنا فى العودة في المباراة والتأهل للدور المقبل بعد مباراة ماراثونية أمام فيوتشر".

وأضاف مدير الكرة بإنبى: "ما حدث غريب جدا، خاصة أن القانون يأمر بإلغاء هدف فيوتشر لاصطدام الكرة بالحكم، ولكن الحكم نادر قمر الدولة أصر على احتساب الهدف رغم أن تقنية الفيديو طلبت منه رؤية الكرة ولكن احتسبها، والتأخير جاء بسبب عطل الشاشة في تقنية الفيديو وكان الحكم يريد استكمال المباراة واحتساب الهدف ولكن طلبنا عدم استكمالها إلا بعد رؤيتها".

وتابع: "الحديث عن إعادة المباراة غريب، حيث إن الظلم كان على نادى إنبى وليس فيوتشر، فلو إنبى هو الخاسر في المباراة كان إعادة المباراة له مبرر ولكن ربنا انصفنا وتأهل إنبى فلماذا الحديث عن إعادتها".

تأهل فريق إنبى إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 6 / 5 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت.

ولجأ فريقا إنبى وفيوتشر إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وسجل محمد رضا بوبو هدف فيوتشر بينما تعادل لإنبى أحمد كالوشا من ركلة جزاء.

واحتسب نادر قمر الدولة حكم مباراة إنبى وفيوتشر 25 دقيقة وقتا بدلا من الضائع لمباراة الفريقين، وذلك بعد تعطل الفار، وتعرّض عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفيوتشر للطرد في اللقاء.