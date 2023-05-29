شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 29 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها اتحاد الكرة يحقق فى واقعة مباراة فيوتشر وإنبى ويستمع لطاقم الحكام.

اتحاد الكرة يحقق فى واقعة مباراة فيوتشر وإنبى ويستمع لطاقم الحكام

أجرى مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالات، خلال الساعات الأخيرة، بطاقم حكام مباراة فيوتشر وإنبى لمعرفة الأحداث التى شهدتها المباراة قبل اتخاذ أى إجراءات، وفتح تحقيق فى الواقعة.

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة منتخب جنوب السودان قبل مواجهة الفراعنة وديا

يتحمل اتحاد الكرة تكاليف إقامة منتخب جنوب السودان فى مصر، قبل المباراة الودية التى تجمعه مع منتخب مصر يوم 18 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.

الشناوى وحمدى فتحى أبرز غيابات الأهلى أمام سيراميكا الليلة

يلتقى الأهلى مع سيراميكا فى إطار الجولة 27 المؤجلة من عمر مسابقة الدورى، باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين.

تدعيم الدفاع والهجوم أبرز مطالب أوسوريو فى الزمالك

حدد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، المراكز التى يحتاج تدعيمها الفترة المقبلة، ويعد مركزى المدافع والمهاجم من أهم المراكز التى شدد المدير الفني على دعمها.

الإسماعيلى يستعيد خدمات عبد الرحمن مجدى أمام المقاولون العرب استعاد فريق الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، خدمات عبد الرحمن مجدى لاعب وسط الدراويش أمام المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام.

المصرى يحسم مصير جهاز ميمى عبد الرازق بعد نهاية الدورى

استقر مجلس إدارة النادي المصري على حسم مصير الجهاز الفني لميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق بعد نهاية الموسم الجاري، سواء بالاستمرار مع الفريق البورسعيدي أو الاستعانة بمدير فني أجنبي.