شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يتأكد من جاهزية أحمد فتوح قبل إعلان قائمة مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر، قبل إعلان قائمة الفريق التى تستعد للدخول فى معسكر مغلق لمواجهة طلائع الجيش.

ومن المنتظر أن يتواجد أحمد فتوح فى قائمة الزمالك التى سيعلن عنها أوسوريو لمواجهة الطلائع، وذلك بعدما تأكد من جاهزية اللاعب من الناحية البدنية والفنية، وإمكانية الدفع به فى المباراة.

ويختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 47 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 27 هدف، في المقابل يدخل طلائع الجيش محتلا المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 12، سجل لاعبوه 27 هدف، واستقبلت شباكه 39 هدفًا.