شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن حصول الأهلي على درع التفوق العام لموسم 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، حصول الأهلى على درع التفوق العام للموسم المحلى 2022/2023 على صعيد الناشئين والشباب والكبار برصيد 42 نقطة.

بينما حل الزمالك فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة، ثم سبورتنج ثالثا برصيد 17 نقطة، ومن بعده سموحة رابعا برصيد 10 نقاط.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

ومن المنتظر أن يتم تغيير نظام الدورى الجديد ليقام الدور النهائى بنظام البلاى أوف، وهو ما يتم مناقشته فى المؤتمر السنوى للاتحاد.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين والممتاز بانعقاد المؤتمر السنوى يومي 19 و20 يونيو المقبل ببورسعيد لمناقشة شكل دورى الموسم الجديد.

وتستضيف المدينة الشبابية فى بورسعيد انطلاق المؤتمر السنوى لإتحاد كرة اليد 17 و 18 يونيو المقبل للمراحل السنية.