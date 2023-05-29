شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يقترب من قائمة البنك الأهلى أمام الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم فريق البنك الاهلى، من الدخول فى قائمة فريقه لمواجهة الداخلية بعد شفائه من الإصابة فى عضلات البطن وتجهيزه بدنيا وفنيا للمشاركة فى المباريات.

وشارك سيسيه مع فريق البنك الأهلى هذا الموسم فى 17 مباراة، أحرز خلالها هدفين.

ومن المقرر أن يواجه البنك الأهلى نظيره الداخلية ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويقام اللقاء باستاد القاهرة الدولى الأربعاء المقبل فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.