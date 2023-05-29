شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة سيراميكا الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى لخوض مواجهة جديد فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، أمام سيراميكا، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى إطار الجولة 27 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 43 مباراة، حقق الفوز فى 32 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 81 هدفاً وتلقت شباكهم 26، وخرج بشباك نظيفة فى 28 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين وكأس مصر مرة.

وطالب مارسيل كولر لاعبيه بضرورة تقديم مستوى طيب والفوز فى مباراة الليلة، لتكون مسك الختام لمباريات فريقه المحلية قبل التحضير لخوض مباراتى نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة مع بداية الاستعداد للنهائى الأفريقي.

ويواصل كولر تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين فى المباريات المحلية، ليكونوا على أتم استعداد قبل خوض نهائى أفريقيا، وحرص كولر على إراحة عدد كبير من اللاعبين، مثل محمد عبد المنعم وعلى معلول وحسين الشحات وبيرسى تاو و ومروان عطية ومحمود كهربا، ويخطط لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين فى مباراة سيراميكا الليلة.

ويستمر مصطفى شوبير فى حراسة عرين الأهلى أمام سيراميكا الليلة بعد تعرضه للإصابة بجرح قطعى أعلى العين خلال مشاركته فى مباراة فريقه الخيرة ضد طلائع الجيش، بعدما اطمأن الجهاز الفنى على جاهزيته، لاسيما مع عدم جاهزية الثنائى محمد الشناوى وعلى لطفي.