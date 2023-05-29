شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمباراة غينيا 7 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعلن روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو المقبل، استعداداً لمواجهة غينيا فى الجولة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر يونيو المقبل، والذي يتخلله مباراتان، الأولي 14 يونيو أمام غينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والثانية أمام جنوب السودان فى لقاء ودى يقام باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد وعمر مرموش و أحمد حمدي و سام مرسي، وغاب عن القائمة كلا من إمام عاشور وطارق حامد ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا للإصابة.