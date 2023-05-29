شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس حلول تعويض مصطفى شلبى فى الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حلول تعويض مصطفى شلبى لاعب الوسط فى مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويواصل مصطفى شلبي برنامجه التأهيلي، وخصع شلبي لمجموعة من التدريبات فى صالة الجيمانيزيوم بالنادى، وبعدها أدى تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب في ظل شعوره بإجهاد عضلي.

ويضع أوسوريو عدة حلول لتعويض غياب مصطفى شلبى فى مواجهة الطلائع، منها الدفع بالسنغالى إبراهميا نداى فى الجبهة اليسرى، أو الاعتماد على سيد عبد الله نيمار لتدعيم هذا المركز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 47 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 27 هدف، في المقابل يدخل طلائع الجيش محتلا المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 12، سجل لاعبوه 27 هدف، واستقبلت شباكه 39 هدفًا.