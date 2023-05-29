رسميا.. بوتشيتينو مديرا فنيا لـ تشيلسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم الأول بالبلوز، خلفًا للمدرب جراهام بوتر.

وفي مارس الماضي، أعلن تشيلسي عن إقالة جراهام بوتر، وتعيين فرانك لامبارد مدربا للفريق مؤقتًا حتى نهاية الموسم، واختتم مسيرته بالتعادل أمس مع نيوكاسل.

وفي اليوم التالي من نهاية الموسم، أعلن تشيلسي رسميًا عن بوتشيتينو مديرًا فنيًا للفريق، ليبدأ الأرجنتيني مهمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ الأرجنتيني مهمته مع تشيلسي في الأول من يوليو 2023، بعقد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر.

وقال نادي تشيلسي في بيان إن الثنائي لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، المديران الرياضيان، يران بأن خبرة بوتشيتينو ومعايير التميز والصفات القيادية التي يمتلكها، ستخدم النادي الإنجليزي، وهي ما جعلته المرشح الاستثنائي لقيادة البلوز.

ويرى تود بوهيلي مالك النادي، وشركائه بغداد إجبالي وجوسيه إي فيليسيانو ومارك والتر وهانسورج ويس، أن بوتشيتينو هو الأنسب لقيادة البلوز، نظرًا لسجله الحافل مع الفرق السابقة، وخبرته التي تؤهله لقيادة النادي.

وسينضم لـ ماوريسيو بوتشيتينو في الجهاز الفني، كل من ماوريسيو جيسوس، وميجيل داجوستينو، وتوني خيمينيز، وسيباستيانو بوتشيتينو.

بوتشيتينو كان قد قاد فريق ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي وحقق مع الفريق نتائج مميزة وتمكن من تكوين جيل رائع يتألقون الآن في الأندية الأوروبية الكبرى، قبل أن يقود توتنهام بعد ذلك إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخهم عندما خسر 2/0 من ليفربول في 2019.

كما قاد المدرب الأرجنتيني فريق باريس سان جيرمان، قبل أن تتم إقالته بنهاية الموسم الماضي، ليحل محله كريستوفر جاليتيه.