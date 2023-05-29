«اتحاد الكرة مسئول عن ذلك».. عصام عبد الفتاح: التحكيم المصري متراجع بشدة

الشارقة - اميمة ياسر - قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق إن لقطة أمس فى مباراة فيوتشر ضد إنبي ضمن مباريات كأس مصر، وصلت صداها لجميع البلاد فى العالم.

وقال عصام عبد الفتاح : "أزمة مباراة فيوتشر ضد إنبي وصلت إلي تنزانيا هنا وأنا موجود مراقب على حكام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية."

وأضاف عبد الفتاح: "التحكيم المصري متراجع بشدة ولا أفهم لماذا يحدث ذلك فى التحكيم المصري، واتحاد الكرة مسئول عن ذلك.

وتابع عبد الفتاح: "أى لقطة تحكيمية فى مصر من الطبيعي أن يصل صداها لجميع بلاد العالم، ولقطة أمس فى مباراة فيوتشر وإنبي صعبة للغاية وغريبة.

ويذكر أن فريق إنبي حقق الفوز أمام فيوتشر ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما خلال مباراة وصل الوقت الضائع إلى 25 دقيقة بعد تعطل تقنية حكم الفيديو."