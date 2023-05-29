شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد السكندرى وبيراميدز فى مواجهة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجاهزان الفنيان لفريقى بيراميدز والاتحاد السكندري التشكيل الأساسى لكل منهما فى المباراة التى تنطلق فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم. وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى الذى أعلنه زوران مالولوفيتش كالتالى: حراسة المرمى: المهدي سليمان خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز - ميسي خط الهجوم: أوستن أموتو وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وإبراهيم حسن والسيد سالم وإسلام عبدالنعيم ومابولولووعبدالغني محمد ومحمد محمود وعموري ومحمد فارس. فيما ضم تشكيل بيراميدز الذى أعلنه جايمى باتشيكو كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي خط الهجوم: فخري لاكاي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى- رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس. ويحتل بيراميدز وصافة ترتيب الدورى برصيد 55 نقطة جمعهم من 27 مباراة فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 17، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.

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