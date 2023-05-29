شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد السكندرى وبيراميدز فى مواجهة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى الذى أعلنه زوران مالولوفيتش كالتالى:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم
خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز - ميسي
خط الهجوم: أوستن أموتو
وعلى مقاعد البدلاء: صبحي سليمان وإبراهيم حسن والسيد سالم وإسلام عبدالنعيم ومابولولووعبدالغني محمد ومحمد محمود وعموري ومحمد فارس.
فيما ضم تشكيل بيراميدز الذى أعلنه جايمى باتشيكو كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر
خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي
خط الهجوم: فخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - إسلام عيسى- رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.
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